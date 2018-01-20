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Международный олимпийский комитет сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Итоговый список будет известен не раньше 27 января, пишет Русская служба ВВС.

Олимпийский комитет России подавал список из 500 человек для участия в играх в Южной Корее. О сокращении списка сообщила пресс-служба МОК.

«На сегодня первоначальный пул из 500 спортсменов уже сокращен на 111 человек. Остальные остающиеся в пуле должны отвечать условиям, таким как дальнейшие тесты перед Играми и дополнительный анализ хранящихся образцов. Только если эти условия будут выполнены, может быть рассмотрен вопрос о приглашении спортсменов. Ни один спортсмен, попавший под санкции комиссии Освальда, больше не находится в пуле», - сообщил Международный олимпийский комитет.

Более 80% атлетов, остающихся в списке, не участвовали в сочинской Олимпиаде в 2014 году.

«Это новое поколение российских спортсменов», - отмечается в пресс-релизе МОК.

Теперь Олимпийский комитет России вправе выступить с предложениями по заполнению олимпийских квот.

Из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество людей, объяснили в МОК.

Отборочные соревнования еще продолжаются, поэтому пока неизвестно, сколько российских спортсменов выступит на Играх.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны из-за допингового скандала.

Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.

«Мы никогда еще не видели такого масштаба манипуляций и обмана, и это нанесло огромный ущерб олимпийскому движению», - заявил в декабре глава комиссии МОК Шмид.

При этом не замешанным в допинговом скандале российским олимпийцам предоставили возможность выступить в Южной Корее под олимпийским флагом и в статусе «Олимпийский спортсмен из России».

В случае победы россиян на Играх будет звучать не гимн России, а олимпийский гимн.

 

 
ForUm

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