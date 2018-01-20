также в разделеМир
Автобус в Казахстане, в котором погибли 52 человека, загорелся от газовой плиты 57
Пророссийская партия Сербии призвала Путина ввести войска в Косово 73
Twitter нашел несколько тысяч новых ботов российской «фабрики троллей» 41
Шатдаун в США: Правительство прекратило работу из-за отсутствия денег 56
Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией 113
Названы главные претенденты на вступление в ЕС 98
Турция снова продлила режим ЧП 32
В РФ школьник с топором напал на школу, пострадали 5 человек 159
В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу 57
2017 год вошел в тройку самых жарких в истории 114
Мертвая африканка родила в гробу 168
СМИ: В ООН процветают сексуальные домогательства 68
Трамп составил рейтинг СМИ с «фейковыми новостями» 58
В Казахстане из-за пожара в автобусе погибли 52 человека 146
Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР в обход санкций 53
В Британии появился министр по одиночеству 52
Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа 53
Правительство Чехии ушло в отставку 47

Танкер, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, развернулся в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.
Судно Gaselys, принадлежащее французской компании Engie, вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США, прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу, передает РИА Новости.

Однако из данных о передвижении судов в Атлантике следует, что танкер изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. Как отмечает Bloomberg, владельцы груза, если они не обязаны поставить СПГ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место — в зависимости от ситуации на рынке, хотя подобные случаи происходят нечасто.

В компании Engie SA ситуацию с изменением курса судна не комментируют. 

По информации СМИ, Соединенные Штаты закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья был вызван погодными условиями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

262
Теги