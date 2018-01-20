Танкер, перевозивший в США партию российского сжиженного газа, развернулся в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

Судно Gaselys, принадлежащее французской компании Engie, вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США, прибытие танкера в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, ожидалось в субботу, передает РИА Новости.

Однако из данных о передвижении судов в Атлантике следует, что танкер изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас. Как отмечает Bloomberg, владельцы груза, если они не обязаны поставить СПГ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место — в зависимости от ситуации на рынке, хотя подобные случаи происходят нечасто.

В компании Engie SA ситуацию с изменением курса судна не комментируют.



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