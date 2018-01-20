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Погибший в результате ДТП в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы, сообщает пресс-служба Миссии.

«Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года. Его будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбчивого друга и коллегу», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, 18 января в результате ДТП в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель ОБСЕ
ForUm

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