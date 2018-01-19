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Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены наблюдательного совета фонда, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минкульта.

В ходе обсуждения деятельности Украинского культурного фонда было объявлено о конкурсном отборе на должность исполнительного директора фонда, который продлится с 22 января по 2 февраля.

«15 января состоялось первое заседание наблюдательного совета Украинского культурного фонда и, учитывая высказанные аргументы, я с большим удовольствием назначил председателем украинского культурного фонда Марину Порошенко», - отметил министр культуры Евгений Нищук.

Верховная Рада поддержала законопроект №5491 «Об Украинском культурном фонде» в марте прошлого года.

Фонд будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, оказывать гранты и стипендии.

Руководит Фондом наблюдательный совет и дирекция. Председателя фонда назначает Минкульт из числа кандидатур, определенных набсоветом. 
ForUm

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