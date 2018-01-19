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За совершение государственной измены, предусмотренной ст. 111 Уголовного кодекса Украины, по состоянию на 31 декабря минувшего года в розыске находятся 63 человека. Об этом  сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на информационный запрос 112 Украина.

По информации спецслужбы, органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в минувшем году в украинские суды было направлено 22 уголовных дела по указанной статье. За 2017 год в Едином госреестре досудебных расследований было зарегистрировано 97 уголовных производств по ст. 111 Уголовного кодекса.

По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины в 2017 году 10 человек осуждены  за преступления против основ национальной безопасности и 43 человека за противоправную деятельность террористического характера.
ForUm

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