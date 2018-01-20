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В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, приглашен председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Как сообщает пресс-служба НАПК, установлено, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, председатель Госагентства по вопросам кино в период 2016-2017 гг. совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов.

«Соответствующий конфликт возник во время принятия решений распорядительного характера по применению поощрительных выплат в отношении сотрудников Госкино, которые в том числе непосредственно касались лица, с которым Ильенко находится в семейных отношениях – начальник отдела госрегулирования киновидеопроката приходится двоюродной сестрой главы указанного агентства», - сообщили в НАПК.

В этом случае есть факт нарушения требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Председатель Госагентства Украины по вопросам кино приглашен НАПК 25 января 2018 в 11:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

 
ForUm

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