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В Кремле заявили, что место проведения переговоров по Донбассу не имеет большого значения.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идеи безальтернативности Минских договоренностей за неимением каких-то других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», - сказал он.
По словам пресс-секретаря Путина, важно также понимать, что «происходящее на востоке Украины является внутренним конфликтом, и сторонами являются Киев, а с другой стороны – непризнанные республики Донбасса».

Ранее 19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.

 
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