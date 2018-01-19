Прокуратура Киевской области подала апелляцию на оправдательный приговор для экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Апелляционный суд Киевской области открыл производство по апелляционной жалобе... на приговор Бородянского райсуда», – сказал он, отметив, что производство было открыто 15 января.

Лысенко также добавил, что до 22 января суд предоставил сторонам срок на возражения к апелляционной жалобе.

«Уже после 22 января суд определит дату подготовительного заседания», – объяснил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Ранее Лысенко сообщил, что прокуратура и сторона потерпевшего все еще собирают материалы для жалобы и должны подать ее до конца января.

Как сообщал ForUm, Мельник был задержан 27 июля 2013 года сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины. Он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в свой вуз.

7 августа на экс-ректора надели электронный браслет, однако позже он избавился от него и сбежал в США.

После победы Майдана экс-ректор вернулся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

5 декабря 2017 года Бородянский райсуд Киевской области признал его невиновным и оправдал.

Позже, 11 декабря, генпрокурор Луценко заявил, что прокуратура будет обжаловать решение суда.