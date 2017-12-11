Бородянский райсуд Киевской области признал невиновным и оправдал одиозного экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника. Соответствующее решение суд опубликовано в Едином реестре.

В частности, суд признал Мельника невиновным в обвинении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии, сообщает 112 Украина.

Сообщается, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Суд признал необоснованными доводы стороны обвинения, что отчуждение в 2007-2008 годах четырех гособъектов недвижимости, которые были на балансе университета, в пользу ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия» состоялось с нарушением, в частности, по явно заниженным ценам.

Гражданский иск университета о возмещении 33,44 млн грн имущественного ущерба суд в соответствии тоже не удовлетворил.

Вместе с тем, суд признал подтвержденным, что отчуждение указанных в обвинительном акте объектов недвижимого имущества было осуществлено университетом с нарушением требований Порядка отчуждения объектов госсобственности.

Речь идет о помещении магазина и кафетерия площадью 469 кв. м по ул. Северная, 79-б в г. Ирпень, реабилитационно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» площадью 7870 кв. м по ул. Кирова, 3 в с. Ворзель, комплексе зданий площадью 1109 кв. м по ул. Годованца, 1 в г. Каменец-Подольский, нежилых домах и зданиях площадью 2683 кв. м по ул. Элеваторная, 8-б в г. Симферополь.

Эти объекты в 2007-2008 гг. купило ООО «Межрегиональная финансово-юридическая академия», учредителями которого были жена Мельника Татьяна (в 2003-2007), сын Максим Мельник (в 2007-2011) и тесть Владимир Щербань (с 2011 и до сих пор). Обязанности руководителя фирмы выполняет племянник экс-ректора Роман Мельник.

После покупки почти все эти помещения фирма затем начала сдавать госуниверситету в аренду.

Как указывало следствие и признал суд, госуниверситет не имел права продавать указанные объекты, поскольку ни Государственная налоговая инспекция Украины, ни Фонд госимущества необходимых разрешений и согласований не предоставляли.

Напомним, в 2013 году милиция задержала руководителя университета налоговой службы по подозрению в получении 120 тыс. гривен взятки.

Суд поместил Мельника под домашний арест, однако позже он избавился от электронного браслета слежения и сбежал в США.

1 апреля 2014 года правоохранители задержали Мельника по прибытии в Украину, Печерский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 24 млн гривен. Затем сума залога была снижена до 609 тыс. гривен.

12 мая 2014 он внес залог и вышел из Киевского следственного изолятора.

Приговором Ирпенского городского суда Киевской области от 8 июля 2015 года Мельник был оправдан по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

5 ноября Апелляционный суд Киевской области отменил приговор Ирпенского городского суда Киевской области, оправдавшего бывшего ректора.