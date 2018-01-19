В ходе спецоперации в Донецкой области сотрудники уголовного розыска, следственного управления и спецподразделения КОРД задержали 4 участников группы, которые захватили и удерживали человека с целью выкупа.

По данным полиции, злоумышленники совершили ряд тяжких правонарушений в Донецкой и планировали преступления в других областях Украины. Чтобы нейтрализовать вооруженную группировку, оперативники работали под прикрытием.

В прошлом году сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области получили оперативную информацию о местном жителе, который планирует нанять людей для совершения преступлений. Полицейские начали собирать доказательства противоправной деятельности еще на стадии формирования группы.

Вчера, 18 января, по заказу организатора члены группировки похитили предпринимателя с Селидово. Мужчину выманили на склады под предлогом оформления аренды схватили и, угрожая оружием, с мешком на голове вывезли в Константиновку. Пленного связали скотчем и держали в промзоне, запугивая убийством и требуя деньги. Жизнь человека оценили в 20 тыс. долларов.

«Разработка преступного плана и его реализация проходили под невидимым, но пристальным контролем полиции. Когда на место прибыл заказчик, чтобы лично «выбивать» выкуп, полицейские окружили помещение и пошли на штурм. В связи с тем, что похитители были вооружены, в спецоперации по задержанию были задействованы бойцы штурмового отряда Корпуса оперативно-внезапного действия», - сообщили в полиции.

Операция длилась несколько минут. Все члены организованной преступной группы, в том числе заказчик, были задержаны на месте преступления, а заложник – спасен. Мужчина не пострадал.

Все члены группировки – жители Донецкой области. Установлено, что они причастны также к нападению на жителя Покровского района и нанесении ему телесных повреждений.

Кроме того, известно, что бандиты планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей. Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски, изъяты автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и огнестрельное оружие, в частности пистолет.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительно им инкриминируется ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.15 ч.1 ст. 121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.