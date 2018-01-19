С 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 коп./л.

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети Glusco все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 29,65 грн/л, А-95 – до 30,65 грн/л, А-95+ – до 31,65 грн/л, дизельное топливо – до 28,15 грн/л.

Сеть Luxwen повысила цены на 30 коп./л: А-92 подорожал до 29,29 грн/л, А-95 – до 30,29 грн/л, а дизтопливо – до 28,29 грн/л.

«Народна» подняла цены на бензины А-92, А-95 и ДТ на 13 коп./л – до 27,53 грн/л, 28,03 грн/л и 26,03 грн/л, соответственно. А-95+ в сети подорожал на 15 коп./л – до 28,55 грн/л.

Стоимость топлива на заправках «Катрал» выросла на 10 коп./л: А-92 – до 27,69 грн/л, А-95 – до 28,67 грн/л, А-95+ – до 28,69 грн/л, ДТ – до 26,17 грн/л.

В «А-95» отметили, что 19 января средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ выросла на 1 коп./л – до 28,79 грн/л, 29,53 грн/л и 27,36 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л – и 30,73 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 19 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,96 грн/л, А-95 – на 4,95 грн/л, А95+ – на 5,03 грн/л, а ДТ прибавило 5,46 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте – на 4-5 грн/л.

Напомним, в период 17-18 января 2018 года стоимость бензина и ДТ на АЗС снова выросла на 10-50 коп./л.

В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний «Надежда» на рынке сжиженного газа.

Антимонопольный комитет также ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.