В период 17-18 января 2018 года стоимость бензина и ДТ на АЗС снова выросла на 10-50 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

На заправках оператора WOG все виды топлива подорожали на 50 коп./л до, А-92 – 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95 Премиум – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л, ДТ Премиум – 31,95 грн/л.

Также в сети SOCAR все бензины и ДТ выросли на 15 коп./л, до А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л, ДТ Премиум – 31,49 грн/л.

На АЗС под брендом AMIC цены повысились на 20 коп./л до А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л, ДТ Премиум – 29,99 грн/л.

В свою очередь, на АЗС «БРСМ-Нафта», стоимость выросла на 20-30 коп./л, до: А-92 – 27,49 грн/л, А-95 – 27,99 грн/л, А-95 Премиум – 28,99 грн/л, ДТ – 26,29 грн/л и ДТ Премиум – 26,99 грн/л.

Также, в Харьковском регионе на АЗС Marshal бензины и ДТ подорожали на 60 коп./л, до А-92 – 27,30 грн/л, А-95 – 27,80 грн/л, ДТ – 25,80 грн/л.

Кроме того, подорожание прошло на станциях таких операторов как, KLO, Avantage 7, BVS, «Энерджи Транс», «Катрал Юг».

Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на Украинских АЗС достигли следующих значений: А-92 – 28,52 грн/л, А-95 – 29,31 грн/л, А-95 Премиум – 30,50 грн/л, ДТ – 27,15 грн/л, ДТ Премиум – 29,50 грн/л.

Напомним, 15 января дизтопливо в Украине подорожало до 30 грн, а бензин - до 32 гривен.

В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний «Надежда» на рынке сжиженного газа.

Антимонопольный комитет также ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.