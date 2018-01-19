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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции построить новую транспортную магистраль над Ла-Маншем.

На переговорах с Эммануэлем Макроном в Беркшире он поднял вопрос о строительстве моста, заявив, что хорошие транспортные связи жизненно важны для будущих отношений двух стран, сообщает ВВС.

Действующий тоннель можно считать лишь первым этапом в налаживании транспортного сообщения, сказал министр.

Сейчас Британия и Франция соединены только железнодорожным тоннелем, прорытым под Английским проливом (британское название Ла-Манша).

Саммит Макрона и британского премьера Терезы Мэй 18 января был первым визитом избранного в прошлом году президента Франции в Великобританию.

Глава МИД высказал свое предложение во время обсуждения других крупных инфраструктурных проектов, в том числе моста в Японии.

В «Твиттере» Джонсон написал, что Лондон и Париж решили создать экспертную комиссию для оценки подобных масштабных проектов.

Источник, близкий к министру, сообщил, что считает безумием тот факт, что два государства, между которыми всего 20 миль (32 км - расстояние между Дувром в Британии и мысом Гри-Не во Франции), связаны лишь одной железной дорогой.

После саммита в совместном заявлении стороны похвально отозвались об историческом опыте совместных суперсовременных технологических проектов.

«От лидерства в путешествиях на сверхзвуковых скоростях до тоннеля под проливом кооперация между нашими странами производила радикальные новаторские технологии», - говорится в заявлении.

Идея моста между Англией и Францией выдвигается не впервые – в 1981 году транспортное ведомство представляло подобный проект, и он обсуждался правительством Маргарет Тэтчер.

Тогда предложение сочли непрактичным, поскольку мост помешал бы навигации судов через пролив.
ForUm

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