Следственный отдел Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе получил достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 и ч. 2 ст. 110 УК Украины, руководителю так называемой роты спецназначения «самообороны Крыма».

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, бывший руководитель республиканского профсоюза работников МВД Украины собрал 23 февраля 2014 года внеочередное заседание профсоюза, на котором было создано так называемое вооруженное формирование «самооборона Крыма».

27 февраля 2014 года он возглавлял 4 роту вооруженного формирования, которая принимала участие в блокировании и захвате аэропорта в Симферополе, координировал действия российских силовиков в Крыму, осуществлял захват помещений СБУ и МВД.

17 января лицу сообщено о подозрении и подготовлены материалы по объявлению его в розыск.

«Представители так называемой «самообороны Крыма» имеют непосредственное отношение к нарушениям прав и свобод граждан на территории полуострова, захвату административных зданий и других стратегических объектов, чем осуществляли помощь стране-агрессору. Правоохранительными органами на сегодня установлены данные более пятисот членов этого незаконно созданного вооруженного формирования. Работа по идентификации и сбору доказательств причастности этих лиц к тем или иным незаконным действиям продолжается», - прокомментировал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.