Объем экспорта товаров из Украины в январе-ноябре 2017 года составил $39,5 млрд и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2016 на $6,8 млрд, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что увеличение объемов экспорта товаров произошло по всем товарным группам и связано со значительным ростом экспортных поставок: продукции АПК и пищевой промышленности - на 2,6 млрд долл. (на 19,5%), продукции металлургического комплекса - на 1,5 млрд долл. (на 20,0%), минеральных продуктов - на 1,2 млрд долл. (на 48,8%), различных промышленных товаров - на 867,2 млн долл. (на 87,6%), продукции машиностроения - на 269,6 млн долл. (на 6,8%), продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности - на 119,0 млн долл. (На 6,8%), продукции легкой промышленности - на 113,3 млн долл. (на 13,0%), древесины, бумажной массы и изделий из нее - на 26,7 млн долл. (на 1,7%).

В географическом измерении, увеличение экспорта товаров произошло в Австралию и Океанию - на 304,4%; Америку - на 59,8%; Европу - на 30,4%; СНГ - на 15,6%; Азию - на 12,9%; Африку - на 7,5%.

По данным МЭРТ, страны ЕС являются крупнейшими торговыми партнерами Украины. Удельный вес этих стран во внешнеторговом обороте товаров Украины в январе-ноябре 2017 года составлял 41,3%. Внешнеторговый оборот товаров со странами ЕС в январе-ноябре 2017 года увеличился на 26,2% (или на 7,2 млрд долл.) по отношению к январю-ноябрю 2016 года и составил 34,7 млрд долл. Экспорт товаров в страны ЕС составил 15,9 млрд долл. и вырос на 30,4% (или на 3,7 млрд долл.).

Основными торговыми партнерами Украины также являются Китай, Турция и США. На их долю приходится соответственно 8,4%, 4,0% и 3,6% внешнеторгового оборота товаров в январе-ноябре 2017 года. Внешнеторговый оборот товаров с Китаем в январе-ноябре 2017 года увеличился на 19,7% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года и составил 7,1 млрд долл. Экспорт товаров вырос на 17,5% и составил 2,0 млрд долл. Импорт товаров увеличился на 20,6% и составил 5,1 млрд долл. Сальдо торговли товарами сложилось отрицательным в сумме 3,1 млрд долл. и ухудшилось на 571,2 млн долл. относительно января-ноября 2016 года.

В январе-ноябре 2017 года объем внешней торговли товарами с Турцией увеличился на 17,9% по сравнению с январем-ноябрем 2016 и составил 3,3 млрд долл. Экспорт товаров увеличился на 19,5% и составил 2,2 млрд долл. Импорт товаров увеличился на 14,8% и составил 1,1 млрд долл. Сальдо торговли товарами сложилось положительным в сумме 1,1 млрд долл. и улучшилось по сравнению с январем-ноябрем 2016 года на 220,7 млн долл.

Внешнеторговый оборот товаров из США в январе-ноябре 2017 года увеличился на 57,9% и составил 3,0 млрд долл. Экспорт товаров вырос на 92,2% и составил 745,6 млн долл. Импорт товаров увеличился на 49,2% и составил 2,3 млрд долл. Сальдо товаров сложилось отрицательным в сумме 1,6 млрд долл. и ухудшилось на 400,0 млн долл. относительно прошлогоднего периода.