Верховная Рада Украины должна усилить ответственность за отказ от вакцинации. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Раде заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Для следующих шагов нам нужна ваша помощь. Первое, внести изменения в законы Украины, регламентирующие вопросы вакцинации и усилить ответственность за отказ от вакцинации, как это сделано во всем цивилизованном мире», - заявила Супрун, сообщает РБК-Украина.

И.о. министра отметила, что соответствующий проект изменений в законодательство должено представить правительство.

Кроме того, Супрун подчеркнула необходимость принятия национальной программы иммунизации. Сейчас Минздрав не имеет права утверждать и получать финансирование на соответствующую программу из-за моратория.

Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей. В течение двух недель 2018 года корью заболели уже 1285 взрослых и детей, тогда как в течение всего 2017 года - 4782 человек.