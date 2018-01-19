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Прокуратурой Запорожской области сообщено о подозрении патрульным полицейским, которые превысили служебные полномочия, применив пытки и спецсредства в отношении гражданина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Полицейским сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.

По данным прокуратуры, сотрудники Управления патрульной полиции Запорожья в октябре прошлого года, находясь на дежурстве на стационарном посту «Запорожье-север», который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны Днипра, остановив транспортное средство под управлением потерпевшего, превысили служебные полномочия сотрудников полиции, а именно примели отношении гражданина физическую силу, истязания, а также специальные средства - резиновая дубинка и наручники, причинив последнему телесные повреждения, нанеся при этом не менее 13 ударов по телу и ногам.

Кроме того, потерпевший неправомерно содержался на улице возле поста более 6 часов в ночное время, ему насильно ограничивали возможность передвигаться, подходить к собственному автомобилю и заходить в помещение блокпоста, чтобы согреться. Также гражданину не предоставляли пищу и воду, запрещали общаться с родственниками и адвокатом.

О подозрении по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 УК Украины сообщено 2 полицейским, еще одному полицейскому инкриминируется ч. 2 ст. 365 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
ForUm

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