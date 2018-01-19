В поселке Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ совершено нападение на школу. В результате пострадали пять человек, включая учительницу и подростка, который, как сообщается, был вооружен топором. Он был задержан и под конвоем доставлен в больницу.

Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР), утром в пятницу девятиклассник «с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение».

Подозреваемый подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».

«Никаких данных о прочих соучастниках возможных пока не подтверждается», - сказал зампред правительства Бурятии по безопасности Петр Мордовской, сообщает Би-би-си.

Ранее власти республики сообщали, что нападавших было трое, а возгорание произошло перед тем, как на школьников напали с топором.

«В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью», - говорилось в сообщении на сайте правительства республики.

Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, где начался пожар, подростки начали наносить им телесные повреждения, следовало из сообщения.

Один из нападавших, по данным республиканских властей, ранил себя при задержании и под конвоем был доставлен в больницу, поиски остальных нападавших продолжаются.

СКР же настаивает, что нападавший был только один. «Он госпитализирован после попытки суицида», - сказала официальный представитель комитета Светлана Петренко. Подросток находится в статусе задержанного по подозрению в совершении преступления.

Дети, пострадавшие при нападении на школу, получили резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

«Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», - сказал Самбуев.

Всего пострадавших пятеро, четверо детей и учительница 44 лет. Трое в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, рассказал министр. Состояние нападавшего он оценил как тяжелое.

После нападения из школы были эвакуированы более 500 человек. Министр образования Бурятии Баир Баторов сообщил, что занятия в школе отменены.

Напомним, 15 января в Перми в школе №127 произошла драка бывшего и нынешнего учеников, вооруженных ножами, в результате которой пострадали 15 человек.