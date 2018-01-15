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Количество пострадавших в результате поножовщины в пермской школе увеличилось до 15, сообщает РИА Новости.

12 человек госпитализировали. Учительница и двое подростков 15-16 лет находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют в городской клинической больнице №4.

Еще у 9 пострадавших учеников «поверхностные травмы», для более детального осмотра их направили в Детскую краевую клиническую больницу.

Сегодня утром в школе №127 произошла драка бывшего и нынешнего учеников, вооруженных ножами. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. В итоге ранения получили как зачинщики драки, так и те, кто вмешался. Причина конфликта — личная неприязнь. 

Мать одного из школьников рассказала, что учительница помогла спастись нескольким ученикам, оттолкнув от них нападавшего. 

Подозреваемых задержали, в ближайшее время их допросят.

СМИ написали о другой версии произошедшего: двое подростков решили напасть на других учеников из-за оскорблений в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. 

По данным краевого главка МВД, один из зачинщиков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 
ForUm

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