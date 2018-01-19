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По состоянию на 07:00 19 января в результате непогоды продолжают действовать ограничения для движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в 8 регионах Украины. Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.

Так, в Киевской области ограничено движение на автодороге М-05 Киев-Одесса (25-123 км);

Черниговской - автодороге Н-07 Киев-Сумы (65-208 км);

Полтавской - автодороге М-03 «Киев-Харьков» (207 км в направлении Киева);

Черкасской - автодорогам М-05 Киев-Одесса (143-274 км), М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (513-578 км), Н-08 Борисполь-Днипро-Запорожье-Мариуполь (81-117 км);

Кировоградской - автодорогам М-12 от города Кропивницкий до границ Черкасской области» (578-703 км), Н-24 Благовещенск-Николаев (0-46 км), Т-12-14 Новоархангельск-Николаевка (0-80 км), М-05 Киев-Одесса (234-278 км);

Винницкая - автодорогам М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (437-513 км), Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Б.Михайловка (158-212 км);

Николаевская - автодорогам Н-24 Благовещенск-Николаев (через Вознесенск), М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (55-129 км), М-13 Кропивницкий-Платоново (100-157 км), Р-75 Тимкове-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка (124-202 км);

Одесская - автодорогам М-27 Одесса-Черноморск, М-15 Одесса-Рени, Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши, М-16 Одесса-Кучурганы, М-05 Киев -Одесса.

Напомним, 18 января из-за сильного снегопада было полностью ограничено движение грузового и легкового автотранспорта по трассе Киев-Одесса. 
ForUm

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