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Сегодня православные празднуют Крещение, или Богоявление Господне. Крещение - это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников.

Церковь рассматривает Крещение Господне как «праздник просвещения» народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях, сообщает УНИАН.

Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: "Это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Накануне - 18 января - люди постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя звезда.

На стол подают постные блюда. Утром 19 января, в церквях святят воду. Считается, что на Иордан вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни.

Напомним, в этом году коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 10 локаций для празднования Крещения. На каждой из них с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
ForUm

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