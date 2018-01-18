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Посредником в предложении $0,5 млн взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро депутатом Одесского областного совета Олегом Бабенко выступил агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

«Да, посредник Евгений Шевченко... он выполнял спецзадание», - сказал он.

По его словам, Генпрокуратура в ближайшее время будет проводить с ним следственные действия – допрос.

Гуцуляк также сообщил, что предмет взятки не изымался, поскольку это было лишь предложение.

Напомним, 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

По данным ГПУ, Бабенко скрывается от органов досудебного расследования.
ForUm

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