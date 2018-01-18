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Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Теперь ему инкриминируют часть 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста». Если вину активиста докажут, ему грозит до пяти лет заключения, пишет Радио Свобода.

Подозрение было изменено 15 января и вручено 18 января следователем Чеберяком из Днепровского районного управления полиции Киева. Досудебное следствие, по словам следователя, завершено, и избирать меру пресечения подозреваемому не будут, дело в ближайшее время будет направлено в суд.

«Отсутствие желания у следователей и прокуроров избирать меру пресечения означает, что лицо не уклоняется от расследования и не несет угрозы обществу, что трудно сопоставить с преступлением, которое инкриминируют Виталию Шабунину. Это дает основания говорить о политической природе дела», - утверждает адвокат Елена Щербань.

В ЦПК считают, что переквалификация дела на статью с большей ответственностью, которая предусматривает заключение до 5 лет, - это продолжение давления на организацию.

16 августа 2017 председателю общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину в Днепровском районном отделе полиции Киева объявили подозрение. Активиста подозревали в «умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести» (статья 122 Уголовного кодекса) гражданину Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом.

В документе указано, что 8 июня 2017 у Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что «привело длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица». Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
ForUm

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