Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Теперь ему инкриминируют часть 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста». Если вину активиста докажут, ему грозит до пяти лет заключения, пишет Радио Свобода.
Подозрение было изменено 15 января и вручено 18 января следователем Чеберяком из Днепровского районного управления полиции Киева. Досудебное следствие, по словам следователя, завершено, и избирать меру пресечения подозреваемому не будут, дело в ближайшее время будет направлено в суд.
«Отсутствие желания у следователей и прокуроров избирать меру пресечения означает, что лицо не уклоняется от расследования и не несет угрозы обществу, что трудно сопоставить с преступлением, которое инкриминируют Виталию Шабунину. Это дает основания говорить о политической природе дела», - утверждает адвокат Елена Щербань.
В ЦПК считают, что переквалификация дела на статью с большей ответственностью, которая предусматривает заключение до 5 лет, - это продолжение давления на организацию.
16 августа 2017 председателю общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину в Днепровском районном отделе полиции Киева объявили подозрение. Активиста подозревали в «умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести» (статья 122 Уголовного кодекса) гражданину Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом.
В документе указано, что 8 июня 2017 у Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что «привело длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица». Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
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