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Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александ Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он подчеркнул, что, несмотря на «яростное сопротивление провокаторов, которые работают против нашей страны, и истерию России», данный законопроект был принят в Верховной Раде 280 голосами.

По словам Турчинова, этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

«Кроме того, расширяя возможности Вооруженных сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины», - подчеркнул Турчинов, добавив, что в этом законе Российская Федерация «четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными».

«Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах», - отметил секретарь СНБО.

«Спасибо всем патриотам Украины, которые обеспечили принятие этого важного для страны закона», - резюмировал он.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
ForUm

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