Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 18 января составляет 28,85 грн, евро - 35,10 грн.

Продать доллары в обменниках можно за 28,60 грн, евро – за 34,80 грн.

Вчера, 17 января, курс доллара в небанковских обменниках составлял 28,45/28,65 грн/долл., евро – 34,60/34,95 грн/евро, сообщает УНИАН.

Курс американской валюты в государственном «Ощадбанке», по данным на его сайте, составляет 28,35/28,75 грн/долл., евро – 34,15/35,10 грн/евро.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 28,7758 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 410 сделок на сумму 230 млн долл.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.