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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Ивано-Франковской бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя в последнее время проживал во временно оккупированном Донецке. Он зарегистрировал за псевдозаконодавством оккупантов коммерческую структуру, которая участвовала в обеспечении военным снаряжением и амуницией незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник получал сырье и комплектующие из РФ через закрытые Украиной пункты пограничного пропуска. Он полностью платил все «налоги» в фейковые структуры боевиков, деньги от которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Оперативники СБ Украины задержали сообщника террористов в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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