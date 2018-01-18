Согласно закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», так называемые «ЛНР» и «ДНР» следует называть оккупационными администрациями Российской Федерации в соответствующих областях. Об этом заявил народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«В проекте закона, который парламент поддержал почти конституционным большинством голосов, мы приравняли статус оккупированного Российской Федерацией Крыма к статусу оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Органы власти, которые сегодня незаконно осуществляют полномочия на этих территориях, называются оккупационными администрациями. Фактически, мы должны прекратить употреблять термины «ДНР» и «ЛНР». Согласно закону, это должно называться оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированной Донецкой области, оккупационная администрация Российской Федерации в оккупированной Луганской области», - пояснил нардеп.

По его словам, любые запросы на происходящее там можно будет направлять непосредственно к руководству Российской Федерации.

«Мы будем подчеркивать, чтобы украинские дипломаты видели абсолютную субъективность РФ в акте вооруженной агрессии против Украины. Фактически, вооруженная агрессия реализуется гибридным образом: в Крыму Россия признает свое присутствие, в Донецкой и Луганской области вооруженная присутствие Россией не признается», - отметил Винник.

Народный депутат также сообщил, что принятый закон, в частности, обеспечивает

однозначное юридическое определение факта вооруженной агрессии России против Украины: «Теперь факт вооруженной агрессии не требует обсуждения или доведения в суде. Этот факт установлен законом Украины. Таким образом, мы существенно упростили позицию украинских дипломатов в дискуссии, кто совершил агрессию против Украины».

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.