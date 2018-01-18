Министр иностранных дел Павел Климкин изменил собственное мнение по поводу уборки снега на улицах Киева.
«Проехал по городу. Снег идет, а дороги убраны. Наверное, мэр подключился лично», - написал он в Twitter.
Проїхав містом. Сніг іде, а дороги прибрані. Напевно, мер підключився особисто :)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18. tammikuuta 2018
Напомним, вчера, 17 января, глава МИД выразил недовольство уборкой киевских дорог от снега.
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