также в разделеСтолица
В центре Киева при сносе МАФов подстрелили мужчину 27
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 23
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 25
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 34
Завтра Киев закроют для грузовиков 40
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 63
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 92
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 30
Количество заболевших корью в Киеве приближается к сотне 53
Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87 50
В Киеве под больницей умер мужчина, полиция открыла дело 172
Кличко проехался в новом польском трамвае 102
Количество заболевших корью в Киеве существенно возросло 61
В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок 54
В Киеве сегодня ограничат движение по мостам 81
В Киеве умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор 322
Киевлянам снизили тарифы на горячую воду и отопление 76
Кличко пообещал остановить скандальную стройку на Печерске 166

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал власти столицы за плохую уборку дорог от снега. Об этом он написал в Twitter.

«Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая убирала бы снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии – под грифом конфиденциальности», – отметил он.

В свою очередь, по данным КГГА, по состоянию на 9 утра 17 декабря на автодорогах столицы работало 260 единиц спецтехники и 50 бригад с ручной уборки.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада на дорогах Киева образовались сильные пробки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги