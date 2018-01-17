Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал власти столицы за плохую уборку дорог от снега. Об этом он написал в Twitter.

«Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая убирала бы снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии – под грифом конфиденциальности», – отметил он.

В свою очередь, по данным КГГА, по состоянию на 9 утра 17 декабря на автодорогах столицы работало 260 единиц спецтехники и 50 бригад с ручной уборки.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада на дорогах Киева образовались сильные пробки.