Историческую книгу британского публициста Энтони Бивора «Сталинград» о событиях Второй мировой войны, изданную в русском переводе, запретили ввозить в Украину из-за нескольких абзацев с «ложными и антиукраинскими утверждениями», сообщили Радио Свобода в Госкомтелерадио.

По словам руководителя управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Госкомтелерадио Сергея Олейника, такие запреты принимает не руководство комитета, а созданный при нем экспертный совет в составе ученых, издателей, общественных активистов и чиновников.

Как заявил Олейник, так как русский перевод книги «Сталинград» содержит несколько абзацев с утверждениями, которые нарушают украинское законодательство, это издание получило негативные выводы комиссии вместе с книгами российских авторов.

«В тексте этой книги, объемом около тысячи страниц, было несколько абзацев, которые не позволяли нам дать разрешение на ее ввоз в Украину. Например, был момент на одной из ее страниц, цитирую дословно: «Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам». Нам неизвестно, что бы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные басни. Когда мы проверили источники автора книги, то оказалось, что он как источник использовал отчеты НКВД и служебную переписку его работников», - отметил Олейник.

Чиновник уточнил, что речь идет не о запрете в Украине книги Энтони Бивора как таковой. По его словам, Госкомтелерадио предоставило только «отказ в выдаче разрешений на ввоз книги субъектами хозяйствования», а именно сетями магазинов и предпринимателями. То есть частное лицо может купить за границей и ввезти в Украину изданную на русском языке книгу Бивора «Сталинград», но в количестве не более 10 экземпляров за одну поездку. Кроме того, ведомство не позволяет ввозить для продажи только конкретное переведенное русскоязычное издание этой книги. То есть, та или иная торговая сеть имеет полное право продавать оригинальную англоязычную версию книги «Сталинград», потому что по украинскому законодательству разрешения на ввоз предоставляются или не предоставляются только по книгам, изданным с участием страны-агрессора, объясняет Олейник.

Госкомтелерадио Украины в конце прошлого года объявило об отказе в выдаче разрешения на ввоз русского перевода книги Бивора вместе с еще рядом конкретных изданий книг преимущественно российских авторов – в настоящее время их в списке 25. Это сообщение уже вызвало негативную реакцию со стороны правозащитных организаций: такое решение, в частности, раскритиковала Харьковская правозащитная группа.

Сам публицист также выразил удивление запретом, заявив, что в его книге «нет ничего антиукраинского».