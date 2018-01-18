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Высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса, в частности о внедрении дистанционного обучения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает Укринформ.

«По закону университеты автономные и имеют право определять форму обучения. Там (в КНУ им. Шевченко, - ред.) предупредили студентов. Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продолжено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели потому, что у них не хватает средств на отопление, так как повысились тарифы», - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Киевский национальный университет им. Т.Шевченко сделал официальное заявление в связи с информацией в СМИ о «роспуске студентов университета на двухмесячные каникулы». Согласно информации вуза с 24 января по 28 февраля факультеты и институты КНУ планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета.

График учебного процесса на 2017/2018 учебный год разработан с учетом предложений студенческого самоуправления.
ForUm

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