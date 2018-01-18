Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 17 января, объявил победителя в придуманном им в ноябре 2017 года конкурсе на получение «премии за фейковые новости». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает DW.

«2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90 процентов того внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным», - написал хозяин Белого дома.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.





В перечне - 11 утверждений ведущих американских СМИ, после которых следуют опровержения. Рейтинг возглавляет газета The New York Times, чей колумнист, лауреат Нобелевской премии по экономике - Пол Кругман вскоре после избрания республиканца главой государства, написал, что «рынки никогда не восстановятся» из-за вызванного этими событиями резкого падения.

На втором месте – телекомпания ABC News – с материалом уважаемого в США журналиста Брайана Росса, обнародовавшего «неудачную», с точки зрения Трампа, новость об его связях с Россией.

Третью строчку занимает компания CNN. Так, она «ошибочно» сообщила, что американский президент и его сын Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной компании имели доступ к документам Национального комитета Демократической партии, попавшим в результате деятельности хакеров в распоряжение WikiLeaks.

Кроме того, в перечне значатся журналы Time и Newsweek, а также газета The Washington Post.

Вскоре после публикации страница с рейтингом некоторое время не открывалась, при этом на экране появлялась надпись, что системные администраторы работают над тем, чтобы восстановить ее. При этом обыгрывался известный слоган Трампа о необходимости «сделать Америку снова великой» («Make America great again»).

Уже вскоре после избрания, 11 января 2017 года, в ходе своей первой большой пресс-конференции Трамп поругался с CNN, назвав ее «ужасной организацией», публикующей фейки. Ответить на эти обвинения журналистам Трамп просто не дал. После этого он неоднократно утверждал, что в СМИ появляется необъективная информация. А советница президента США Келлиэнн Конуэй ввела понятие «альтернативные факты».