Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 17 января, объявил победителя в придуманном им в ноябре 2017 года конкурсе на получение «премии за фейковые новости». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает DW.

«2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90 процентов того внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным», - написал хозяин Белого дома.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD