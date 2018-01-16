Государственный комитет телевидения и радиовещания не выдала разрешение на ввоз в Украину 25 выданных в РФ в 2015-2017 годах книг.

Об этом говорится в перечне запрещенных к реализации в Украине книг утвержденном 10 января.

Решение о запрете было принято «на основании отрицательного заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции», сообщает «Украинская правда».

В частности запрещено для ввоза изданные в России «Сталинград» Энтони Бивора, две книги из серии «История Российского государства» Бориса Акунина, «Дочь Ленина – Взгляд на историю» Эдварда Радзинского, «Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго» Бориса Соколова, «Православие. Честный разговор» протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.

9 из запрещенных к распространению книг изданы издательством «АСТ», 7 - издательством «Э», 5 - издательством «Захаров», 2 - издательской группой «Азбука-Аттикус», по 1 –издательствами «Хит-книга» и «ТД Алгоритм».

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.