В Польше за последние два года статус беженцев получили 88 украинцев, сообщил глава МИД Павел Климкин.
«За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн – визы, потратив несколько млрд евро», - написал он в Twitter.
Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
Министр отметил, что большое количество трудоустроенных в Польше украинцев спасают ее экономику.
Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі :) 2/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».
В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.
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