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В Польше за последние два года статус беженцев получили 88 украинцев, сообщил глава МИД Павел Климкин.

«За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а более 2 млн – визы, потратив несколько млрд евро», - написал он в Twitter.

 


 

 

Министр отметил, что большое количество трудоустроенных в Польше украинцев спасают ее экономику.

 


 

 

Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши. 

 
ForUm

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