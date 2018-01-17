За прошедшие сутки на дорогах страны произошло 921 дорожно-транспортное происшествие, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что из 98 пострадавших, 86 - травмированы и 12 граждан погибли.
«Сегодняшние погодные условия требуют от нас быть более бдительными. Позаботьтесь о себе и других участниках дорожного движения. Ваше внимание - ваша жизнь», – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром из-за снегопада на дорогах Киева образовались сильные пробки.
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