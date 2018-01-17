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Сегодня около 11:00 пенсионеры силовых подразделений перекрыли трассу международного значения Киев-Чоп вблизи Ривного.

Недовольные расчетом пенсий около полусотни человек непрерывно ходят по пешеходному переходу, сообщает «ЧаРівне.інфо».

Полицейские обеспечивают на месте происшествия общественную безопасность и порядок. Чтобы не препятствовать движению транспорта, полицейские организовали объезд.

Напомним, пенсионеры ОВД уже неоднократно требовали пересчета пенсий и уже перекрывали трассу Киев-Чоп.
ForUm

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