Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия попал в базу данных украинского проекта «Миротворец» в связи с публикацией на канале так называемого «письма Порошенко ФСБ».

«За сознательное участие в информационных операциях против Украины, цель которых – разрушение институтов государственной власти нашей страны. В ходе допроса объект сознался, что все его действия, касающиеся информационного вброса фальшивок, – осознаны. Уверены, что правоохранительные органы Украины дадут соответствующую оценку действиям этого гражданина», - отметили в центре.

Напомним, грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал копии якобы обращения Президента Петра Порошенко к ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России. В «обращении», которое датируются 3 февраля 2007 года, Порошенко якобы обещал во время пребывания на территории России «неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ». На то время Порошенко был народным депутатом и его не впустили на территорию РФ.

В АП назвали эти публикации фейком.



Один из самых популярных в Грузии телеканал «Рустави-2» является частным.



