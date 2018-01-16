Уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский райсуд Харькова. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Харьковской области, передает УНИАН.



По сведениям прокуратуры, в ближайшие дни производство передадут в Октябрьский районный суд Харькова, где «в течение, максимум, 5 дней назначат первое заседание». Напомним, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

11 января 2018 года очередная коллегия судей Ленинского райсуда Харькова заявила самоотвод по делу Штепы.

Производство направили в Апелляционный суд Харьковской области для определения нового суда, где будет слушаться это дело.

