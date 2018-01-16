также в разделеОбщество
В Польше украинца обвиняют в перевозке нелегалов 11
В Украине запустили дополнительную линию для печати биометрических паспортов 15
Коломойский прокомментировал расследование о махинациях в «Приватбанке» 20
В Раде создали еще три депутатских объединения 20
ВНО будут проводить по новым правилам 26
Нардеп от «Оппоблока» проигнорировал 7 допросов по делам Майдана 34
Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов 24
В ГПУ объяснили причину обысков в «Укргаздобыче» 25
В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ 90
Минздрав: Корь пришла в Украину из Румынии 44
В Косово застрелили лидера местных сербов 25
В Украину идут сильные снегопады 104
В Крыму Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии 52
Михалков и рэпер «Баста» попали в «черный список» Минкульта 49
Золотарев: Обмен пленными – полностью заслуга Медведчука 33
Названы имена полуфиналистов украинского отбора «Евровидения» 81
Активисты приковали себя наручниками к решетке на входе в прокуратуру Киевской области 69
СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в «Укргаздобычу» 44

Уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский райсуд Харькова. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Харьковской области, передает УНИАН.

По сведениям прокуратуры, в ближайшие дни производство передадут в Октябрьский районный суд Харькова, где «в течение, максимум, 5 дней назначат первое заседание». Напомним, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

11 января 2018 года очередная коллегия судей Ленинского райсуда Харькова заявила самоотвод по делу Штепы.

Производство направили в Апелляционный суд Харьковской области для определения нового суда, где будет слушаться это дело.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги