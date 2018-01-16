Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий – сильного мокрого снега, усиление ветра, метели и гололеда, въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просит киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что по прогнозу синоптиков 18 января в столице ожидается осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см.