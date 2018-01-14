В Администрации Президента назвали подделкой и фейком российских спецслужб опубликованные грузинским телеканалом «Рустави-2» якобы заявления от имени Петра Порошенко в ФСБ РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе АП.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – говорится в сообщении.

В АП подчеркнули, что красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. «Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», – отметили у Президента.

Пресс-служба АП обратилась ко СМИ с просьбой не распространять фейковую информацию, которая «носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер». «А со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию, в частности «Украинская правда» и Newsone, рассчитываем на публичное извинение».

Ранее СМИ сообщили, что грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы копии обращений Порошенко в ФСБ, в которых он обещает не действовать против интересов России.

Копии одного из документов датированы 3 февраля 2007 года, когда еще народного депутата Порошенко не пустили в РФ.