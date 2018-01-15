Экс-мэра Киева Леонид Черновецкий вынужден покинуть Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию», – написал он.

«Но… ничего! Господь все поставит на свои места: недолго Луценко «гулять» на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет. Разберусь сам», – подытожил он.

Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.

Служба безопасности Украины объявила его в розыск.

В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче экс-мэра Киева Леонида Черновецкого украинской стороне.

Черновецкий выехал из Украины в Грузию в начале 2010-х.