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Экс-мэра Киева Леонид Черновецкий вынужден покинуть Грузию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию», – написал он. 

«Но… ничего! Господь все поставит на свои места: недолго Луценко «гулять» на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет. Разберусь сам», – подытожил он.

Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Черновецкому  в злоупотреблении властью или служебным положением. 

Служба безопасности Украины объявила его в розыск

В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче экс-мэра Киева Леонида Черновецкого украинской стороне. 

Черновецкий выехал из Украины в Грузию в начале 2010-х.
ForUm

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