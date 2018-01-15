РФ усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори, сообщает Роспотребнадзор.

Так, по информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори.

За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

«Вспышка кори продолжается в Украине. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев). При этом, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей», - говорится в сообщении.

Основной причиной продолжающейся вспышки Министерство здравоохранения Украины считает низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества.

Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша.

«Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок», - резюмировали в российском ведомстве.