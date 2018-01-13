За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области - 1344, Одесской - 1256, и Закарпатской - 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них - 3 детей.

Также, по данным Минздрава, уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Следовательно, от кори умерли уже 6 человек.

Напомним, по состоянию на утро 12 января в Главное управление «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.