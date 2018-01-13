также в разделеПроисшествия
В Одесской области неизвестный обстрелял из гранатомета кафе 42
За прошлые сутки ранены 2 военных 26
В Запорожье среди улицы расстреляли предпринимателя 83
В Одессе на ходу загорелся трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон 135
Пропавшую в Черкассах женщину-таксиста нашли мертвой 86
Сутки в АТО: Украина снова понесла потери 139
Ситуация в зоне АТО обострилась: 3 военных погибли, 4 – ранены 163
На Сумщине на газовой заправке взорвался автомобиль 88
В Новолуганском погиб боец батальона «Донбасс» 346
В Карпатах спасли девушку, которая сорвалась в 300-метровую пропасть 77
В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв, есть пострадавшие 100
На Львовщине авто с военными попало в ДТП: есть жертвы 66
На Закарпатье сошли с рельсов и перевернулись вагоны грузового поезда 54
В России разбился автобус с украинцами: трое погибших 105
За сутки в зоне АТО ранены двое военных 40
АТО: Украинские военные впервые с начала перемирия открыли огонь 159
За неделю в Украине на пожарах погибли 58 человек 41
Сутки в зоне АТО: 6 обстрелов, ранены 3 военных 45

За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая заболевания корью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области - 1344, Одесской - 1256, и Закарпатской - 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них - 3 детей.

Также, по данным Минздрава, уже в январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок. Следовательно, от кори умерли уже 6 человек.

Напомним, по состоянию на утро 12 января в Главное управление «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги