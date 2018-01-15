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Министерство иностранных дел призывает украинцев не ехать в пять опасных стран – Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию.

Об этом в Twitter написал госсекретарь ведомства Андрей Заяц.

«В который раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное», - написал он.

 


 

 

Напомним, 13 января в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок.  
ForUm

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