Министерство иностранных дел призывает украинцев не ехать в пять опасных стран – Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию.
Об этом в Twitter написал госсекретарь ведомства Андрей Заяц.
«В который раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное», - написал он.
Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6— Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 января 2018 г.
Напомним, 13 января в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок.
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