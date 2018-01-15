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Со среды, 17 января, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«С 17-го января температура поползет вверх, ощутимо потеплеет, но будет больше снега, мокрого снега и сильного ветра», - написала она в Facebook.

Предварительно, Крещение будет теплым, но влажным и ветреным. В Киеве пока морозно, с 17 января в столице также потеплеет.

В понедельник, 15 января, в Украине ожидается небольшой снег.

«Ночь ближайшая будет морозной, -9-14 градусов, днем ​​в понедельник –  -4-9 также неплохое свидетельство настоящей зимы. 16 января морозная погода сохранится», - спрогнозировала Диденко. 
ForUm

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