Со среды, 17 января, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«С 17-го января температура поползет вверх, ощутимо потеплеет, но будет больше снега, мокрого снега и сильного ветра», - написала она в Facebook.

Предварительно, Крещение будет теплым, но влажным и ветреным. В Киеве пока морозно, с 17 января в столице также потеплеет.

В понедельник, 15 января, в Украине ожидается небольшой снег.

«Ночь ближайшая будет морозной, -9-14 градусов, днем ​​в понедельник – -4-9 также неплохое свидетельство настоящей зимы. 16 января морозная погода сохранится», - спрогнозировала Диденко.