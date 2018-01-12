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Разведанных запасов газа в Украине при существующих темпах добычи (около 20,5 миллиарда кубометров газа в год) хватит на 22 года, написал глава правления «Надра Украины» Ярослав Климович в своей статье в «Урядовом курьере».

«В Украине 402 месторождения углеводородов… в промышленной разработке - 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда кубометров (добыто 68,9% всех запасов)… Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину (452,8 миллиарда кубометров газа. – Ред.), а это на 22 года добычи», - написал Климович, сообщает УНИАН.

Исходя из этого, он подчеркнул необходимость проведения в Украине широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.

Напомним, Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличила добычу природного газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров.

 
ForUm

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