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ФК «Динамо» Киев подписал контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, Ротань уже выступал за «Динамо» в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды «бело-синих» летом перед стартом сезона 2005/2006, Руслан провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 голов), 8 матчей в еврокубках (2 гола), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины (1 гол).

Вместе с Русланом «Динамо» выиграло одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

Киевский клуб Ротань покинул ровно 10 лет назад, 12 января 2008 года, вернувшись в «Днепр», в составе которого, к слову, провел свой первый матч в высшей лиге чемпионата Украины (7 ноября 1999 года, матч «Днепр» - «Кривбасс» - 1:0). За «Днепр» полузащитник выступал в периоды с 1999 по 2005 и с 2008 по 2017 годы – самый длительный этап своей профессиональной карьеры. Руслан является воспитанником ДЮСШ «Зирка», ДЮСШ «Ворскла» и днепровского спортинтерната. Последние полгода провел в чешской «Славии».

 
ForUm

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