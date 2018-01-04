В 2017 году добыча природного газа в Украине возросла до 20,8 млрд кубометров, что на 620 млн куб. м больше, чем за 2016 год, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно оперативной информации Центрального диспетчерского департамента в 2017 году поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины возрос до 20,8 млрд кубометров.

По сравнению с 12-месячным периодом 2016 года отечественная добыча увеличилась на 620 млн кубометров или на 3,1%.