Ощадбанк предоставил по требованию Национального антикоррупционного бюро часть интересующих бюро документов в рамках расследования уголовного производства о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Часть документов им предоставили»,- сказал он.

При этом источник не уточнил, какие это документы.

По его словам, в пятницу САП и НАБУ заслушают это дело на совещании и примут решение – закрывать его или продолжать расследование.

Напомним, арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».