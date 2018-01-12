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По состоянию на утро 12 января в Главное управление «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

«Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 17 случаев, детей школьного возраста – 30 случаев», - говорится в сообщении.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные проводятся в более 50 заведениях города.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что эпидемии кори в стране нет.  
ForUm

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